Новости Спорт

Все видео этой рубрики
8 декабря 201906:03

Малкин тремя очками сделал победу "Питтсбурга" над "Детройтом"

eurosport.com

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал главным творцом победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Детройт Ред Уингз". Поединок завершился со счетом 5:3 в пользу "пингвинов".

Малкин еще в первом периоде сделал две результативные передачи на своих партнеров, которые впоследствии забивали голы. Речь про Джейка Гюнцеля и Чада Руведела. В середине второго периода россиянин отличился и сам. А позже — на этот раз уже без участия хоккеиста из России, за "пингвинов" также забили Доминик Кагун и Джон Марино.

В составе же "Красных крыльев" ворота соперника поражали Робби Фаббри, Филип Гронек и Дилан Ларкин.

"Питтсбург" выиграл третий матч подряд. "Детройт", в свою очередь, терпит одно поражение за другим. Неудачная серия "Ред Уингз" достигла 11 проигрышей кряду.

В параллельных матчах Андрей Свечников забил один гол за "Каролину Харрикейнз" и та выиграла у "Миннесоты Уайлд" 6:2. Евгений Дадонов также отличился одной заброшенной шайбой и его "Флорида Пантерз" обыграла "Коламбус Блю Джекетс" 4:1, у которого единственный ответный гол – на счету россиянина Владислава Гаврикова. А гол Ивана Барбашева не спас его "Сент-Луис Блюз" от поражения в матче с "Торонто Мэйпл Лифз" (2:5).

Отличались в этот день не только российские полевые игроки - в матче "Тампы-Бэй Лайтнинг" против "Сан-Хосе Шаркс" голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38 нанесенных по его воротам и помог своему клубу нанести разгромное поражение "акулам" (7:1).

Сейчас

07:07

Первая леди петербургской сцены Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

06:27

По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

02:47

Кот Виктор принес своему владельцу спецприз Второй премии в области веб-индустрии

02:29

ДТП в Мексике: аммиак убил 5 человек, 21 с отравлением в больницах

01:34

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на $5,5 млрд

23:54

Фигуристка Алена Косторная выиграла финал Гран-при с мировым рекордом

23:40

Поветкин и Хантер не определили претендента на титул чемпиона WBA, завершив бой вничью

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

5 часов назад
Российские фигуристы произвели фурор в Турине

Российские фигуристы произвели фурор в Турине

1 час назад
По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

По факту ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

51 минута назад
На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

На Украине объявлен траур по погибшим в Одессе

5 часов назад
Пентагон обеспокоен своим отставанием от российского гиперзвукового оружия

Пентагон обеспокоен своим отставанием от российского гиперзвукового оружия

3 часа назад
Трамп заявляет, что у него прекрасные отношения с лидером КНДР

Трамп заявляет, что у него прекрасные отношения с лидером КНДР

7 часов назад
Пять трендов на рынке недвижимости России

Пять трендов на рынке недвижимости России

7 часов назад
Первая леди петербургской сцены Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

Первая леди петербургской сцены Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

10 минут назад
Бокс. Джошуа взял реванш у Руиза, вернув себе чемпионские пояса

Бокс. Джошуа взял реванш у Руиза, вернув себе чемпионские пояса

5 часов назад
В США спущен на воду авианосец "Джон Кеннеди"

В США спущен на воду авианосец "Джон Кеннеди"

5 часов назад
Кот Виктор принес своему владельцу спецприз Второй премии в области веб-индустрии

Кот Виктор принес своему владельцу спецприз Второй премии в области веб-индустрии

4 часа назад
Плодотворно поработали: Путин и Лукашенко говорили более пяти часов

Плодотворно поработали: Путин и Лукашенко говорили более пяти часов

9 часов назад
"Солисты Москвы" закрыли "Русские сезоны" в Германии

"Солисты Москвы" закрыли "Русские сезоны" в Германии

32 минуты назад
"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

"Последний богатырь: Корень зла". Тизер-трейлер и тизер-постер

20 часов назад
Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

Техновидение. "Серые" смартфоны заблокируют?! На что не похожа PlayStation 5

06.12.2019 14:45
"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

"Тайны следствия-19": новые серии – уже 9 декабря на телеканале "Россия 1"

06.12.2019 14:19
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
"Ржев" вышел в общероссийский прокат

"Ржев" вышел в общероссийский прокат

05.12.2019 05:36
Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

Действующие лица с Наилей Аскер-заде. Сергей Собянин. Смотрите на "России 1"

04.12.2019 17:35
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

На Украине несут чушь: мнение Соловьева о конфликте в Донбассе

1 час назад
Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?

Богачи что-то знают: о чем говорит падение продаж суперъяхт?

7 часов назад
Трагедия в Екатеринбурге: отец-сектант до смерти "изгнал бесов" из 9-летнего сына

Трагедия в Екатеринбурге: отец-сектант до смерти "изгнал бесов" из 9-летнего сына

7 часов назад
Поветкин и Хантер не выявили претендента на титул чемпиона WBA, завершив бой вничью

Поветкин и Хантер не выявили претендента на титул чемпиона WBA, завершив бой вничью

7 часов назад
Российские пловцы выиграли микст-эстафету чемпионата Европы

Российские пловцы выиграли микст-эстафету чемпионата Европы

8 часов назад
Стрелок с американской авиабазы оставил послание в Twitter

Стрелок с американской авиабазы оставил послание в Twitter

8 часов назад
Пассажиров выковыривали из салона: страшную аварию в Москве устроил пьяный стритрейсер

Пассажиров выковыривали из салона: страшную аварию в Москве устроил пьяный стритрейсер

9 часов назад
Сербская солидарность: фанаты "Црвены Звезды" поддержали акцию ультрас "Спартака"

Сербская солидарность: фанаты "Црвены Звезды" поддержали акцию ультрас "Спартака"

9 часов назад
Аксенов дал совет организаторам "маршей на Крым"

Аксенов дал совет организаторам "маршей на Крым"

9 часов назад
Трагедия у "Окружной": водитель арестован

Трагедия у "Окружной": водитель арестован

9 часов назад
"Адмирал Владимирский" выдвинулся на поиски южного магнитного полюса

"Адмирал Владимирский" выдвинулся на поиски южного магнитного полюса

9 часов назад
"Миссис Земной шар" стала россиянка Ксения Кривко

"Миссис Земной шар" стала россиянка Ксения Кривко

10 часов назад
Россиянам, ищущим работу, хотят платить стипендию. Но не всем

Россиянам, ищущим работу, хотят платить стипендию. Но не всем

12 часов назад
Бастрыкин наградил героев, вытащивших отца с детьми из упавшей в реку машины

Бастрыкин наградил героев, вытащивших отца с детьми из упавшей в реку машины

13 часов назад
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

14 часов назад
Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

Новогоднее позитивное кино: "Холоп" трогает до глубины души

16 часов назад
Многодетным семьям дадут на ипотеку шесть миллиардов рублей

Многодетным семьям дадут на ипотеку шесть миллиардов рублей

17 часов назад
Названы продукты, разрушающие кишечник

Названы продукты, разрушающие кишечник

19 часов назад
Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

Ученые предложили новый способ засечь 6 минут

21 час назад
13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

13 лучших мультфильмов для новогоднего настроения

21 час назад
В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

В 2020 году на рынке могут появиться целых пять новых iPhone

07.12.2019 02:42
Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

Новый Volkswagen Golf 8 для России: сроки премьеры и моторная гамма

06.12.2019 14:03
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку