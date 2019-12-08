В Нижнем Новгороде задержан водитель, устроивший ДТП в центре города

В Нижнем Новгороде в качестве подозреваемого задержан 43-летний водитель, устроивший ДТП в центре города, в котором пострадали идущие в театр школьники и их сопровождающие.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Никаких других деталей о задержанном СУ СКР не приводит, сообщает "Интерфакс".

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota, выезжая на улицу Горького в Нижнем Новгороде, пересек полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате ДТП пострадали две женщины и девять школьников в возрасте 14-15 лет. Одна из женщин от полученных травм скончалась. Все дети доставлены в больницу. Троим из них оказана хирургическая помощь. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.