Подследственный тамбовский вице-губернатор погиб, упав из окна

В Тамбове погиб, упав из окна квартиры на пятом этаже, вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков. Он находился под домашним арестом, будучи подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Глеб Чулков погиб в шесть часов утра. Он находился в квартире матери, где жил, пока шло следствие.

Факт смерти вице-губернатора подтвердили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По факту его гибели следственными органами организовано проведение процессуальной проверки, рассказала старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

Глеба Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве, направленном на хищение имущества комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. После задержания суд отправил его под домашний арест.



Вице-губернатором Тамбовской области Чулков был с 2008 года. До этого с 2004 он возглавлял областной комитет по управлению имуществом.