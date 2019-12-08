В ДТП под Оренбургом погибли четыре человека

В воскресенье в Оренбургской области столкнулись и загорелись микроавтобус "Форд Транзит" и грузовая "Газель". В ДТП на трассе Оренбург — Акбулак погибли четыре человека, пишет ТАСС. По предварительным данным, еще трое пострадали.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области, автомобили сильно повреждены огнем. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.