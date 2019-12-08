Шойгу об угрозах: с каждым годом ситуация деградирует

О совещаниях по проблемам оборонного комплекса, проведенных президентом России в Сочи, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Туда было вызвано все руководство российского оборонного ведомства.

Выступление президента напечатано, но, если присмотреться внимательнее, видно большое число рукописных правок. Путин выступает с важным заявлением: предлагает Вашингтону хоть прямо сейчас, до конца года, безо всяких условий продлить договор СНВ-3.

- Чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции — говорю это официально.

За последние месяцы Путин уже многократно призывал Вашингтон начать, наконец, диалог по этому ключевому для всей планеты вопросу.

"Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто ведь не ведет переговоров до сих пор никаких. Ведь никакого формального оформления переговорного процесса нет, а в 2021 году все закончится. Обращаю ваше внимание – вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения", — говорил он на встрече с главами мировых информагентств в июне этого года.

На этой неделе Североатлантический альянс отметил свой 70-летний юбилей очередными громкими обвинениями в адрес России, хотя Москва шаги навстречу НАТО делала многократно.

"Мы действительно хотим вернуться на те позиции, на которых мы были каких-то пять лет назад. У нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе, мы имели там представителя, — говорит министр обороны России Сергей Шойгу. — Наши партнеры, ведомые, естественно, США выходят из все большего, и большего количества соглашений, и пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше, — к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует".

Со стороны России все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству, подчеркивает министр обороны. И тут же напоминает о российских предложениях по сотрудничеству в Сирии с международной коалицией по борьбе с терроризмом. Все, до чего удалось договориться — недопущение инцидентов между нашей авиацией и авиацией коалиции, констатирует Шойгу.

По мнению Путина, в условиях расширения НАТО Россия обязана исходить из того, что это — одна из угроз безопасности страны. И ответ может быть только одним: продолжение модернизации армии и флота.

В Сочи проведена уже 14-я серия военных совещаний, и такой ритм — встречи раз в полгода — Путин считает очень эффективным: весной сказано, а осенью спросят, как сделано. И если не сделано — придется ответить, почему.