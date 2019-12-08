В Брянске лихач снес два такси, отправив в реанимацию одного из водителей. Видео

В ночь на воскресенье, 8 декабря, в Брянске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора, установленного в машине одного из участников столкновения.

На записи видно, как из-за поворота на больной скорости появился автомобиль Audi. Транспортное средство занесло, и оно двигалось боком по полосе встречного движения.

Неуправляемая легковушка протаранила два такси — Renault и Volkswagen.

По предварительным данным, требующим официального подтверждения, в больнице оказались два человека — предполагаемый виновник аварии и водитель Renault, состояние которого оценивается как тяжелое. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, отделался ушибами.