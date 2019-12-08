Мужчина упал с 10-го этажа, пытаясь достать валенки

Якутские спасатели вызволили мужчину, который полез за валенками и свалился с десятого этажа.

Звонок в службу спасения поступил ночью: жильцы многоквартирного дома по Сергеляхскому шоссе услышали крики о помощи через стену. Прибывшие на место спасатели выяснили, что герой истории уронил валенки в вентиляционное отверстие, находясь на техэтаже десятого этажа. Разумеется, полез за ними, провалился, полетел вниз головой на 28 метров вниз и застрял.

Мужчина остался жив благодаря конструкции шахты: книзу она сужается, так что скорость падения замедлилась. Притормозили свободное падение и мягкие валенки.

Страдальца вытащили и передали в руки работников скорой помощи, передает ТАСС.