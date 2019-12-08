Фатальное ДТП: машина врезалась в забор у комплекса "Роскосмоса" в Подмосковье

Один человек погиб в результате аварии, произошедшей в воскресенье, 8 декабря, в подмосковном Королеве. Последствия инцидента сняли на видео очевидцы.

Судя по кадрам, автомобиль Volkswagen совершил столкновение с другой машиной, выехал за пределы проезжей части, проскочил мимо остановки общественного транспорта, после чего протаранил забор.

Очевидцы утверждают, что водителю стало плохо незадолго до аварии, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Поврежденная автомобилем конструкция расположена в непосредственной близости от здания Центрального научно-исследовательского института машиностроения – предприятия, входящего в систему госкорпорации "Роскосмос" и включающего в себя Центр управления полетами.