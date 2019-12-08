Фанаты "Спартака" и "Ростова" покинули трибуны

В Москве проходит заключительный матч 19 тура между "Спартаком" и "Ростовом". На 30 минуте фанаты обеих команд организовано покинули трибуны "Открытие-Арены".

Акция, организованная спартаковской фанатской группировкой "Фратрия" в знак протеста против задержания фанатов в Санкт-Петербурге, завершилась. Символично, что точку в ней поставили сами организаторы. Вместе с ними с трибун ушли фанаты ростовчан.

Исход фанатов с трибун наблюдался с семи из восьми матчей 19 тура. Исключение составила встреча в Саранске, где матч "Тамбова" и "Оренбурга" собрал мизерную аудиторию в 835 человек. Во всех остальных встречах активная часть болельщиков уходила со стадиона либо в первом тайме, либо в перерыве. Акцию "Фратрии" поддержали даже недружественные спартаковцам фанаты ЦСКА, "Зенита" и "Динамо".