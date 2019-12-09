В Липецке сгорела станция техобслуживания, два человека погибли

Двое мужчин стали жертвами пожара, вспыхнувшего на станции техобслуживания. Возгорание, площадь которого составила около ста квадратных метров, уже потушено силами МЧС. Пожар сильно повредил строение на улице Коваля, во время ликвидации которого и были обнаружены два тела. Начато следствие, сообщает ТАСС.