В Новой Зеландии извергается вулкан, есть пострадавшие

Мощное извержение вулкана началось на новозеландском острове Уайт-Айленд. Он расположен в заливе Пленти, что в 270 километрах от Окленда.

Извержение началось около 4 утра по московскому времени. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что множество туристов находились в зоне вулкана. "Около ста человек были на острове или рядом с ним в момент извержения, некоторые пропали без вести", — приводит РИА Новости слова премьера​​​.

В район бедствия направлены вертолеты экстренной помощи, создан оперативный штаб.

Уайт-Айленд — единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 — начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок, сообщает ТАСС.