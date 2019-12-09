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Ситуация в Донбассе 11 минут назад

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9 декабря 201908:55 Анастасия Попова

Впервые за 3 года. В Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию в Донбассе

Лидеры четырех стран — России, Украины, Франции, Германии проведут в Париже саммит в нормандском формате. В последний раз такую встречу проводили три года назад. Обсудят кризис в Донбассе и будущее минских соглашений. В Москве дают сдержанные прогнозы. Отмечают, что многое зависит от Киева.

Проведение нормандского формата в разгар общенациональной забастовки во Франции для Эмануэля Макрона — возможность переключить внимание французов с проблем внутренних на успехи своей внешней политики. Это будет первая встреча четырех президентов — России, Украины, Франции и Германии за последние три года. Ожиданий мало, но сам факт того, что диалог состоится — уже называют успехом.

Интерес к мероприятию очень велик. Около пятисот журналистов изъявили желание попасть внутрь Елисейского дворца, чтобы рассказать о переговорах. Но столько места там просто нет, поэтому многим придется дежурить прямо на улице у стен здания. Работа формата начнется в пять часов вечера по московскому времени. Вначале — сверка часов. Владимир Путин встретится тет-а-тет с канцлером Германии Ангелой Меркель на первом этаже дворца, затем еще полчаса один на один будет общаться с французским президентом Эмануэлем Макроном у него в рабочем кабинете на втором этаже.

Главная интрига — состоится ли личная встреча российского президента с украинским. До того они общались только по телефону. И судя по графику, такая встреча будет, правда запланирована она уже после итоговой пресс-конференции, один на один, без представителей прессы. Позиция Москвы предельно ясна — никакого нового документа подписывать не нужно. Все и так зафиксировано в минских договоренностях, которые нужно выполнять. К примеру, продлить на год закон об особом статусе Донбасса, закрепить это в конституции и провести местные выборы. Зеленский едет на саммит с предложением создать на Донбассе "муниципальную стражу", куда могут войти представители ОБСЕ, ДНР и ЛНР (при условии их неучастия в боевых действиях) и члены украинской нацгвардии.

Очевидно, что будут обсуждаться вопросы об обмене пленными — конкретные сроки и время подготовки, разведение сил на очередных участках, будут определены районы для разминирования. Говорить будут и о прямом контроле на границе. В Париже эту встречу называют реальной возможностью, может быть последней, прекратить войну на Донбассе. Стремление сторон есть, но хватит ли у Киева политической воли — таким вопросом задаются не только эксперты, но и политическая элита Франции.

"Нужно, чтобы с украинской стороны была смелость проголосовать за все эти законы, хотя это крайне трудно сделать в условиях запутанности политической жизни, которая тянется еще с независимости Украины, там не было демократической системы с начала века. Это не просто организоваться этой стране на политическом уровне, я уже не говорю о проблеме коррупции и других глубинных политических проблемах", — сказал статс-секретарь по европейским делам Франции (2009-2010 гг) Пьер Лелуш.

За ходом парижских переговоров пристально следят и в Европе, Папа римский Франциск призвал всех молиться за успех саммита.

Основная встреча в формате четверки начнется в Елисейском дворце во второй половине дня. На переговоры отведено всего несколько часов, но уже сейчас многие уверены, что этого времени для согласования всех деталей не хватит, а потому итоговая пресс-конференция, вероятно, состоится уже далеко за полночь.

А вот что пишут крупные мировые СМИ о предстоящем саммите. Например, британская The Guardian отмечает, что переговоры станут серьезным испытанием для Зеленского, на которого в Киеве оказывает серьезное давление оппозиция.

Украинская пресса уверяет, что главная цель Зеленского и всей команды переговорщиков – учесть интересы всех украинцев по обе стороны линии соприкосновения.

Financial Times напоминает, что Международный валютный фонд уже согласовал с Киевом новую кредитную программу на три года, и выделил пять с половиной миллиардов долларов.

CNN в своем стиле демонизирует образ России, отмечая, что Зеленскому предстоит выступить против "грозного врага".

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