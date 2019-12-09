В решении WADA по "русскому вопросу" политики больше, чем допинга

В своем решении по отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях WADA пошла на поводу у политики, заявила в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Ася Емельянова на прямой связи из Лозанны. Она озвучила позицию президента Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти, с которым ей удалось пообщаться сразу после заседания исполкома.

Корреспондент отметила, что Риччи-Битти с большим уважением относится к нашей стране и, несмотря ни на что, рекомендовал России обязательно отстаивать свое право участия в крупных соревнованиях.



Емельянова подчеркнула, что печальное для всех российских спортсменов и болельщиков решение было прогнозируемым.

"Случилось то, чего все ожидали. На заседании исполкома WADA были одобрены рекомендации комитета по соответствию, принятые еще 25 октября. Итак, Россия лишена права участия в международных крупных спортивных турнирах на четыре года. Все понимают, что мы рискуем двумя олимпиадами в Токио и Пекине, также чемпионатами мира по всем видам спорта. Кроме этого, у нас отнимают право на проведение крупных соревнований в России: это чемпионат мира по хоккею в 2023 году и чемпионат по волейболу в 2022 году", — подчеркнула корреспондент.

При этом она отметила, что возможны варианты участия в соревнованиях спортсменов из нашей страны под нейтральным флагом.

"Впереди нас ждет много судов и долгая дорога к Токио и Пекину", — заключила Емельянова.

Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году. По настоящее время эксперты WADA проводили неоднократные проверки. По их сообщениям, в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.