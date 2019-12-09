Новости Спорт

Все видео этой рубрики
9 декабря 201915:50

Мария Ласицкене: руководители нашего спорта защищают нас только на словах

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене
EPA

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрить рекомендации комитета по соответствию о лишении России на четыре года участия в крупных международных соревнованиях.

"Не сомневалась в подобном исходе, не верила в рассказы о том, что все будет хорошо. Произошедшее сегодня – позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать, – написала Ласицкене в сторис Instagram. – Менять гражданство я никогда не собиралась, не планирую этого делать и сейчас, буду доказывать в секторе, что российские спортсмены живы, пусть даже и в нейтральном статусе, я это делала все последние годы. Смущает лишь то, что атлеты одни в своей борьбе и руководители нашего спорта все это время защищают нас только на словах".

Таким образом, Россия на четыре ближайших года лишилась права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, а спортсмены страны не смогут выступать под национальным флагом.

Серия допинговых скандалов в России началась в 2014 году, когда немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Хайо Зеппельта "Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей", в котором супруги Виталий и Юлия Степанова рассказали о приеме запрещенных препаратов, а также о подмене допинг-проб.

В 2015 году WADA создало независимую комиссию, которая провела расследование и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить Россию от международных соревнований. IAAF приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, а WADA признало деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Весной 2016 года экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью The New York Times обвинил Россию в поддержке допинговой системы на государственном уровне. WADA пригласило канадского профессора Ричарда Макларена для расследования данных, предоставленных Родченковым.

Летом того же года Макларен опубликовал первую часть своего доклада, в которой утверждалось, что в России создана система по скрытию положительных допинг-проб. По итогам доклада WADA рекомендовала отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несмотря на обвинения, МОК допустил российских спортсменов до Игр в Рио, за исключением легкоатлетов и тяжелоатлетов.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада. Из документа стало известно, что в допинговую программу в России были вовлечены более тысячи спортсменов, среди которых несколько золотых медалистов Игр в Сочи.

Спустя год МОК не допустил Россию до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. При этом, "чистым" российским спортсменам позволили выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. После Игр в Южной Корее WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Условием стало предоставление доступа к данным о допинг-пробах. Россия выполнила обязательства, но с опозданием.

Эксперты WADA провели проверку, после чего сообщили, что в базу данных вплоть до 2019 года вносились изменения. На основании этой информации исполкому WADA рекомендовали дисквалифицировать Россию на четыре года и лишить права на проведение на ее территории международных турниров.

Сейчас

16:35

Премьер подписал постановление о переписи населения-2020

16:29

Путин прилетел в Париж на "нормандский саммит"

16:21

Активистки Femen выбежали топлес перед Елисейским дворцом

13:38

"Новогодний" грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС

13:28

"Чистые" спортсмены из России смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом

13:15

Исполком WADA согласился с предложением лишить Россию права участвовать в Олимпиадах

12:41

Конвоиры банды GTA получили условные сроки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин прилетел в Париж на "нормандский саммит"

Путин прилетел в Париж на "нормандский саммит"

3 минуты назад
WADA: у нас имеются данные обо всех нарушителях из России

WADA: у нас имеются данные обо всех нарушителях из России

56 минут назад
После извержения вулкана на Уайт-Айленде выживших не обнаружено

После извержения вулкана на Уайт-Айленде выживших не обнаружено

31 минута назад
"Какое-то место": Трамп забыл название Украины

"Какое-то место": Трамп забыл название Украины

31 минута назад

Трансляции

20:45

Пресс-конференция лидеров "нормандской четверки"
Все трансляции
"Новогодний" грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС

"Новогодний" грузовик "Прогресс" пристыковался к МКС

2 часа назад
BBC Sport: сборную России могут не пустить на футбольный World Cup-2022

BBC Sport: сборную России могут не пустить на футбольный World Cup-2022

2 часа назад
Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой

Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой

2 часа назад
В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны

В Китае родились первые в мире гибриды свиньи и обезьяны

2 часа назад
Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

Топ-10 регионов России по отсутствию вредных привычек населения

10 часов назад
"Было предчувствие": Валерия рассказала о ДТП, в которое попал ее сын с девушкой

"Было предчувствие": Валерия рассказала о ДТП, в которое попал ее сын с девушкой

3 часа назад
"Уровень стресса зашкаливает": Малахов ликвидирует печатное издание StarHit

"Уровень стресса зашкаливает": Малахов ликвидирует печатное издание StarHit

4 часа назад
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 12

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 12

5 часов назад
Полицейский залил в патрульную машину виски вместо незамерзайки

Полицейский залил в патрульную машину виски вместо незамерзайки

8 часов назад
Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

Продолжение легендарного сериала "Тайны следствия": новый сезон - на "России 1"

1 час назад
Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

Иэн Бостридж споет в "Зарядье" "Лебединую песнь"

4 часа назад
Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

Смотрится на одном дыхании: зрители делятся впечатлениями от фильма "Ржев"

4 часа назад
Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

Московский трафик, парковки и крупнейший в мире проект: эксклюзивное интервью мэра Собянина

22 часа назад
"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

"Вторжение": главный фильм 2020 года. Смотрите премьеру трейлера

06.12.2019 11:00
Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Настю Муковнину спасет дорогое лекарство

02.12.2019 09:15
Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" выставят в Москве за 4,5 миллиона

Первое прижизненное издание "Евгения Онегина" выставят в Москве за 4,5 миллиона

15 минут назад
"Шнива" превратится в "Ладу": АвтоВАЗ выкупил половину GM-АвтоВАЗ

"Шнива" превратится в "Ладу": АвтоВАЗ выкупил половину GM-АвтоВАЗ

21 минута назад
Мёдом намазано? Летучие мыши выбирают для жизни выжженные пожаром леса

Мёдом намазано? Летучие мыши выбирают для жизни выжженные пожаром леса

44 минуты назад
Вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов в Севастополе

Вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов в Севастополе

1 час назад
В Новосибирске кувыркающаяся легковушка устроила ДТП на встречной полосе. Видео

В Новосибирске кувыркающаяся легковушка устроила ДТП на встречной полосе. Видео

2 часа назад
Маленький мальчик уполз от пьяной матери и замерз насмерть на пороге дома

Маленький мальчик уполз от пьяной матери и замерз насмерть на пороге дома

2 часа назад
Mercedes-Benz оценил дизельный G-класс в рублях

Mercedes-Benz оценил дизельный G-класс в рублях

2 часа назад
Врачи восстановили язык пациентки, взяв кожу и мышцы с ее руки

Врачи восстановили язык пациентки, взяв кожу и мышцы с ее руки

3 часа назад
77-летняя мать 59 лет носит сына на руках

77-летняя мать 59 лет носит сына на руках

3 часа назад
Конвоиры банды GTA получили условные сроки

Конвоиры банды GTA получили условные сроки

3 часа назад
Россияне могут получить рассрочку на оплату ЖКХ

Россияне могут получить рассрочку на оплату ЖКХ

4 часа назад
Пьяный спасатель случайно застрелил свою соседку в Подмосковье

Пьяный спасатель случайно застрелил свою соседку в Подмосковье

4 часа назад
Максим Ликсутов: билетная система МЦД работает корректно

Максим Ликсутов: билетная система МЦД работает корректно

4 часа назад
Марадона – циркач: падает, плачет, но выигрывает. Видео

Марадона – циркач: падает, плачет, но выигрывает. Видео

4 часа назад
Звезды кино переночевали под открытым небом в поддержку бездомных

Звезды кино переночевали под открытым небом в поддержку бездомных

4 часа назад
Купить автомобиль можно будет через Госуслуги

Купить автомобиль можно будет через Госуслуги

4 часа назад
Шойгу рассказал о перевооружении армии

Шойгу рассказал о перевооружении армии

4 часа назад
68 процентов россиян готовы изменить Конституцию

68 процентов россиян готовы изменить Конституцию

4 часа назад
В 2020 году четверть российских работодателей намерены повысить сотрудникам зарплаты

В 2020 году четверть российских работодателей намерены повысить сотрудникам зарплаты

4 часа назад
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

5 часов назад
10 лучших путешественников из мультфильмов

10 лучших путешественников из мультфильмов

5 часов назад
Помощь Ракке: российские военные впервые вошли в бывшую столицу ИГИЛ

Помощь Ракке: российские военные впервые вошли в бывшую столицу ИГИЛ

5 часов назад
Цифровая безопасность: как не остаться без квартиры в один клик

Цифровая безопасность: как не остаться без квартиры в один клик

5 часов назад
"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

"Война и мир. Русский Пьер": премьера в театре "Модерн"

5 часов назад
Обзор наушников Huawei FreeBuds 3: без проводов и лишнего шума

Обзор наушников Huawei FreeBuds 3: без проводов и лишнего шума

5 часов назад
Учёные выяснили, кто лучше остальных понимает эмоции кошек по выражению морды

Учёные выяснили, кто лучше остальных понимает эмоции кошек по выражению морды

6 часов назад
Декабрь в плюсе: когда погода снова станет зимней

Декабрь в плюсе: когда погода снова станет зимней

7 часов назад
Переломные годы с точки зрения старения &#8211; 34, 60 и 78 лет

Переломные годы с точки зрения старения – 34, 60 и 78 лет

7 часов назад
Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенной 2019"

Представительница ЮАР стала "Мисс Вселенной 2019"

10 часов назад
В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

В "Зарядье" выступит знаменитый польский оркестр Sinfonia Varsovia

04.12.2019 12:02

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку