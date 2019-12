Британец угнал автобус на испанском курорте и протаранил несколько машин

Британский турист угнал автобус в испанском городе Бенидорм и протаранил несколько автомобилей и мотоциклов, прежде чем его удалось остановить. Примечательно, что угонщик проехал мимо главного офиса местной полиции и задел полицейскую машину, пишет The Sun.

‘Boozed up’ Brit arrested in Benidorm for ‘stealing a COACH and going on two mile wrecking spree’ https://t.co/7wUuCITvTx