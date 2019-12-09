Британец угнал автобус на испанском курорте и протаранил несколько машин

Британский турист угнал автобус в испанском городе Бенидорм и протаранил несколько автомобилей и мотоциклов, прежде чем его удалось остановить. Примечательно, что угонщик проехал мимо главного офиса местной полиции и задел полицейскую машину, пишет The Sun.

‘Boozed up’ Brit arrested in Benidorm for ‘stealing a COACH and going on two mile wrecking spree’ https://t.co/7wUuCITvTx — The Sun (@TheSun) December 9, 2019

27-летний мужчина ночью угнал автобус с автостанции, каким-то образом получив доступ в помещение, где хранились ключи от транспортных средств. Он проехал на высокой скорости около двух миль. Камеры наружного наблюдения запечатлели, как угонщик сбивает мопеды, припаркованные на обочине. Сколько транспортных средств он повредил, еще предстоит установить.

Местный житель Крис Гаррида стал очевидцем инцидента.

"Я видел, как он врезался в мопеды перед отделением полиции и снес боковое зеркало у полицейской машины. Он задел три автомобиля в начале улицы, а потом еще несколько мопедов, машин и металлические ограждения" – рассказал очевидец.

Британца задержали, в ближайшее время он должен предстать перед судом. Также мужчине пришлось пройти медицинское освидетельствование, однако о результатах анализов пока не сообщается. По предварительным данным, британец был пьян.