Боксеры сборной России не хотят участвовать в Олимпиаде без флага

Спортсмены национальной сборной России по боксу пока не видят возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионате мира без гимна и флага. Такое мнение высказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чиновник прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем отстранении спортсменов из России от крупных международных соревнований: "Это очень печальная новость, – цитирует РИА Новости. – Трудно давать развернутый комментарий и нужно думать над дальнейшими шагами".

По мнению Кремлева, наказание должны нести те, кто виноват: "С одной стороны, на Олимпиаду нужно ехать, но я разговаривал с командой, и наши боксеры пока не хотят ехать без флага и гимна. Я еще ранее говорил, что главное – флаг и гимн. Хотя всем будет понятно, что это за спортсмены. Поэтому в данной ситуации все зависит от них", – сообщил функционер.