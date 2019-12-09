Врач назвала продукты, которые употребляли вылечившиеся от рака на последней стадии

Автор книги "Рак. Радикальная ремиссия. Девять ключевых факторов для полного выздоровления", врач Келли Тернер, рассказала о пищевых привычках пациентов, вылечившихся от онкологических заболеваний на терминальной стадии.

Как пишет Health.news, в своей книге Тернер собрала интервью с людьми, которым, по словам врачей, оставалось жить несколько дней. Тем не менее, ее собеседники сумели выздороветь. Тернер отметила, что все они проходили разное лечение, однако объединяет их то, что всем им пришлось резко сменить диету. Они включили в свой рацион больше овощей и фруктов.

В списке продуктов, которые способствуют долголетию независимо от того, страдает человек от рака или нет, оказались такие фрукты и овощи, как авокадо, бананы, сладкий перец, салат, лук, грейпфруты, томаты, дыня и изюм.

Также Тернер отметила, что на пользу больным пошли лекарственные травы и витаминные добавки. В частности, излечившиеся от рака люди увеличили потребление витаминов B, C, D и E.

3 декабря сообщалось о продуктах, регулярное употребление которых может снизить риск развития онкологических заболеваний. В этом списке оказались яблоки, морковь, брокколи, рыбий жир, орехи, бобовые и кофе.