Футболисты "Локомотива" прилетели в Мадрид на матч с "Атлетико"

Футболисты московского "Локомотива" прилетели в Мадрид, где сыграют с местным "Атлетико" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч "Атлетико" – "Локомотив" состоится в среду, 11 декабря, и пройдет на поле стадиона "Ванда Метрополитано", обслужит встречу венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В группе D с 13 очками лидирует "Ювентус", досрочной оформивший себе выход в плей-офф турнира, на второй строчке расположился "Атлетико" (7 очков), на третьей – "Байер", на четвертой – "Локомотив" (3).