Поражение мозга, ДЦП, эпилепсия: родители требуют наказать врачей роддома

В Москве по обвинению в халатности и оказании небезопасных медицинских услуг арестована бывшая заведующая одного из роддомов. Уволено все руководство клиники. О жутких вещах, которые происходили в стенах родильного дома, рассказали пациентки. Одна из которых потеряла ребенка, у троих младенцы стали инвалидами.

Ее детская похожа на реанимационную палату, а не на комнату маленькой девочки. Родители Оливии научились кормить дочку через зонд, санировать.

"Мы уже как профессиональные медсестры и медбратья, пришлось научиться", — говорит отец.

Тяжёлое поражение мозга, ДЦП, эпилепсия. В год она весит всего четыре килограмма. Татьяна и Роман считают, что их ребёнок стал инвалидом по вине врачей 27-го московского роддома.

"Когда замедлилась и остановилась родовая деятельность, мы просили кесарево, неоднократно", — говорит Роман Бенграф.

"Мне не сделали кесарево вовремя. Выдавливали ребенка из меня несколько человек под командованием заведующей роддома, раздавили ей череп, ребенок впал в кому", — рассказала Татьаяна Бенграф.

Татьяна написала пост в Интернете. Другие семьи стали жаловаться на действия тех же врачей. Несколько мам, у которых дети стали инвалидами, считают, что им не сделали вовремя операцию кесарева cечения.

А Кирилл и Ирины Юдины уверены, что их сыну в том же роддоме занесли инфекцию. С плохими анализами ребенка выписали домой, начался менингит. Мальчик до сих пор в коме.

"У нас есть заключение страховой компании, что ребенка нельзя было выписывать из роддома с таким диагнозом, с лейкоцитозом. Необходимо было проводить исследования", — подчеркнул Кирилл Юдин.

В уголовном деле фигурируют четыре семьи, сколько еще жалоб — неизвестно. Столичный департамент здравоохранения после внутренней проверки уволил и заведующую роддома Марину Сармосян и всех руководителей отделений.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд арестовал Сармосян на два месяца.

"Подозрения, выдвинутые против Марины Сармосян — безосновательны. Нет ни одного доказательства, в том числе экспертного заключения, указывающего на наличие в действиях врачей, в том числе Сармосян, нарушений", — сообщила Тамара Сармосян, дочь подсудимой.

Были нарушения или нет — сейчас разбираются следователи. Пострадавшие показывают переписанные медицинские документы, уверяют, что их подписи подделывали. Родители считают, что роддом, который недавно открылся после ремонта, хотел улучшить статистику, чтобы быть лидером по Москве по количеству естественных родов.

Но врачи уверяют, что таких показателей никто не требует.

"Нет никаких установок. Я думаю, их в принципе быть не может. Здравомыслящий врач ни один не скажет никогда, что столько-то сделать кесаревых, столько естественных родов. Ни в коем случае", — заверяет Элеонора Шагербиева, акушер-гинеколог.

В любом случае, уверены специалисты — именно врач принимает решение и всегда должен нести за него ответственность.

"В нашей система решение всегда принимает врач. В Великобритании, например, женщина тоже несет ответственность за принятие решений. В нашей системе — несколько иначе", — говорит Тамарая Садовая, руководитель центра традиционного акушерства.

В 27-й роддом сейчас уже назначен новый руководитель. Это бывшая заведующая 32-м московским роддомом Елена Семейкина. Как заявляют в столичном департаменте здравоохранения, несмотря на серьезные кадровые перестановки, роддом работает и принимает пациенток.