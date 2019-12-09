Глава ОКР Бах: мы исполним решения WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что все решения, которые были приняты Всемирным антидопинговым комитетом в отношении России, будут исполнены его организацией. Об этом он сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Решения WADA обязательны для исполнения Международным олимпийским комитетом, который привержен верховенству закона. Поэтому мы их исполним", – цитирует Баха РИА Новости.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года из-за выявленный манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.