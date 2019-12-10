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10 декабря 201904:20 Анастасия Ефимова

Диалог разблокирован: о чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

Диалог разблокирован: о чем договорились лидеры "нормандской четверки" в Париже

Завершилась пресс-конференция лидеров четырех государств, которые 9 декабря провели в Париже саммит в "нормандском формате". Это был долгий переговорный день, который плавно перешел в переговорную ночь. Судя по всему, у лидеров состоялась очень непростая дискуссия, если посмотреть на те заявления, которые прозвучали.

Начнем с позиции России. Она была озвучена еще несколько лет назад, когда были подписаны Минские договоренности. Она повторялась все эти годы. Именно с ней Москва выходила на эти переговоры в "нормандском формате". И именно ее придерживается и на эту минуту. Позиция состоит в одном: альтернативы Минским договоренностям для урегулирования конфликта на Украине не существует.

Недаром Минские соглашения сегодня упоминаются буквально через предложение, когда говорят о саммите в "нормандском формате". По сути, ответы на все вопросы, которые касаются урегулирования на украинском юго-востоке, в этих Минских соглашениях есть. Эти соглашения были подписаны в том числе бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

К сожалению, эти договоренности не исполняются. Достигнуть какого-то серьезного прогресса, каким-то образом убедить Киев выполнять принятые на себя обязательства пока сложно. Однако это вовсе не значит, что саммит не позволил добиться прогресса в отношениях в том числе России и Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул: самое главное – по сути, диалог разблокирован.

Итак, важнейшая часть заявлений Макрона – это то, что следующий саммит в "нормандском формате" состоится уже через четыре месяца. В течение этого периода советники глав государств, министры иностранных дел четырех стран будут продолжать свою работу. Причем по совершенно конкретным определенным направлениям, которые лидеры обсудили на саммите.

Что касается позиций Киева? Вообще, надо признать, что президент Украины Владимир Зеленский был достаточно последователен в изложении своей позиции, сообщил о том, что к компромиссам он не склонен. Это, кстати, был один из главных вопросов, который накануне "нормандского саммита" ставили эксперты: насколько вообще договороспособен современный Киев. Так вот, компромиссов для себя Киев не видит. Он не готов идти на те изменения, которые в том числе записаны в Минских договоренностях. Однако некоторого прогресса достичь все-таки удалось. Это прежде всего касается очередного этапа обмена пленными, который должен произойти до конца этого года по формуле "всех на всех".

Все озвученные Владимиром Зеленским вопросы президенты Украины и России обсуждали сегодня в том числе на первой личной встрече. Она продолжалась около полутора часов. Около 10 минут лидеры общались с глазу на глаз. Все остальное время присутствовали и делегации. В них входили министры энергетики обеих стран, а также главы "Газпрома" с российской стороны и "Нафтогаза" с украинской, что очевидно дает понять, что газовая проблематика на саммите была также в центре внимания. К сожалению, договориться о решении проблемы транзита и поставок российского газа на Украину де-факто пока не удалось, и этот диалог обязательно будет продолжен.

Во время долгожданной пресс-конференции журналисты не могли не воспользоваться возможностью и не задать российскому президенту вопрос, который касается решения, вынесенного сегодня WADA, об отстранении Росси от участия в международных соревнованиях на четыре ближайших года. Очевидно, что околоспортивные споры теперь уже будут рассматривать в спортивном арбитраже, куда наверняка будет обращаться Россия, исходя из озвученного WADA решения.

Что касается споров вокруг Украины – главной темы этого долгого переговорного дня, их тоже продолжат обсуждать. Уже через четыре месяца — саммит в "нормандском формате". Лидеры четырех государств пообещали собраться вновь. За это время будет продолжаться работа. Как сказал на саммите глава "Нафтогаза": "Договорились продолжать договариваться". Иначе говоря – диалог разблокировали. Это, наверное, самый главный на сегодняшний день итог.

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