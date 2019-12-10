Дмитрий Песков: следующий саммит "нормандской четверки" состоится в Берлине

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция), запланированный через четыре месяца, пройдет в Берлине. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, 10 декабря.

Песков утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли Берлин местом проведения следующей встречи "нормандской четверки".

Ранее на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что новая встреча должна состояться через четыре месяца. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не ставится никаких условий для проведения следующего саммита. "Поэтому через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты", — цитирует слова Зеленского ТАСС.