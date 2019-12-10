Варламов помог "Айлендерс" взять верх над "Тампой"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Нью-Йорк Айлендерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду не смогли ничего противопоставить сопернику, уступив "островитянам" со счетом 1:5.

Одним из главных героев встречи стал российский вратарь гостей Семен Варламов. Россиянин сумел отразить 31 бросок из 32 и помог своей команде добиться уверенной победы.

В составе "Айлендерс" дубль оформил Брок Нельсон. Помимо него голами отметились Росс Джонстон, Джошуа Бэйли и Андерс Ли. Единственную шайбу у хозяев льда забросил Стивен Стэмкос.

Российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев не смогли записать на свой счет результативные баллы. Вратарь "молний" Андрей Василевский не принял участия в этой игре.