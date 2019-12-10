Анисимов и Наместников внесли вклад в победу "Оттавы" над "Бостоном"

Матчем между "Оттава Сенаторз" и "Бостон Брюинз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 5:2. Одну из шайб в составе победителей забросил российский форвард Артем Анисимов.

Помимо него за "Оттаву" дважды отличился Энтони Дюклер. Еще по голу записали на свой счет Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. У проигравших шайбы забросили Патрис Бержерон и Джейк Дебраск.

Российский нападающий "Оттавы" Владислав Наместников набрал в этой встрече два очка за голевые передачи. А вот защитник "Сенаторз" Никита Зайцев результативными действиями не отметился.