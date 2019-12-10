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Ситуация в Донбассе 31 минута назад

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10 декабря 201909:59 Александр Христенко

Взаимопонимание есть: лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться через 4 месяца

Взаимопонимание есть: лидеры "нормандской четверки" договорились встретиться через 4 месяца

Детальный разбор ситуации в Донбассе, возвращение к реализации минских соглашений и начало диалога по газу. Эти темы обсуждали на переговорах в нормандском формате, которые накануне прошли в Париже. Лидеры России, Украины, Франции, Германии собрались впервые после паузы в три года.

На пресс-конференцию лидеры стран "нормандской четверки" вышли вместе, и по первым же заявлениям стало ясно: появился шанс, что в урегулировании на Донбассе, лед тронется.

"Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да, — сказал Владимир Путин. — Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках — это состоялось. Мы встретились еще раз в "нормандском формате" и обсудили очень важный, широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Договорились, о дальнейшем разводе сил на линии соприкосновения, полном прекращении огня при круглосуточном мониторинге. Запланировали обмен пленными между Киевом и ЛДНР на принципах "всех на всех". Причем до Нового года.

"Для меня самое важное, чтобы наши украинцы смогли вернуться и встретить Новый год со своими семьями, — заявил Владимир Зеленский. — Мы договорились, что все страны-участницы будут содействовать взаимному освобождению пленных до 31 декабря текущего года".


Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. Урегулирование обсуждали во время первой личной встречи между Путиным и Зеленским. Лидеры беседовали около часа в кругу помощников и с глазу на глаз. Сразу после переговоров российский президент коротко поделился впечатлениями. Украинские журналисты пытали Зеленского, так кто кого?

"Я думал раз, раз, и договорились. Нет, тут по-другому, другая природная биомеханика. Давайте пока скажем — ничья", — сказал Зеленский.

Эммануэль Макрон много улыбался и выглядел весьма довольным.

"Впервые за три года появилась возможность провести саммит в подобном формате, — подчеркнул он. — Мы заново запускаем дипломатический формат общения, который является единственно возможным способом реализации минских соглашений".


То, что альтернативы Минску нет, зафиксировано в итоговом коммюнике этой "нормандской четверки". Под ним подписалась и Украина. При этом Киев требует сразу вернуть себе контроль над границей, не делая никаких политических шагов навстречу Донбассу, но договаривались совсем не об этом.

"В минских соглашениях, возьмите, пожалуйста, и прочитайте, что там написано. Там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы, на следующий день после выборов. Там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Там так написано. Зачем вскрывать минские соглашения и их снова переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и вообще потеряем все", — уверен Путин.

Понять логику украинских переговорщиков журналисты пытались еще до пресс-конференции, расспрашивая членов делегации. Да так, что в Елисейском дворце проходили тест на прочность деревянные стулья и устои нынешней украинской власти.

О Крыме не говорили, хоть украинская сторона собиралась. Но в Москве сразу дали понять, что обсуждать этот вопрос ни в каких форматах не будут.

Во время двусторонней встречи Путина с Меркель затронули другую тему — убийство в Берлине бывшего полевого командира боевиков Зелимхана Хангошвили. В преступлении немецкая прокуратура заподозрила русский след, после чего были высланы два российских дипломата.

"У нас есть данные генерального прокурора и больше ничего. Мы надеемся, что российская сторона предоставит нам информацию", — заявила Ангела Меркель.

"Это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, — напомнил Путин. — Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло, это бандитская среда, и там может про изойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений не корректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения. Значит, вы спросили об ответных мерах. Но существует просто неписанная практика, неписанные законы в таких случаях. Вы выслали наших дипломатов — мы высылаем ваших. Вот и все. Мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен, мы будем делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам. Кстати говоря, было бы очень хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких вот трагических обстоятельствах, но и раньше российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания".

Еще один вопрос, который попросили прокомментировать Путина — скандальное решение WADA отстранить на четыре года Россию от всех крупнейших спортивных соревнований, включая Олимпиаду.

"Нет претензий к российскому национальному олимпийскому комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова Олимпийская хартия. Это говорит том, что в данной части решение WADA противоречит хартии. И мы имеем все основания подать в суд. Что самое главное: любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально. Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие".

Политика зачастую берет верх в исключительно экономических вопросах о поставках и транзите газа в Европу через Украину. Действующий контракт истекает 31 декабря. Тему обсуждали на встрече с Зеленским. Пока безрезультатно.

"Помните детский стишок? "А у нас в квартире газ, а у вас?" И у вас есть и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель", — указал президент России.

Отвечая на вопросы, Зеленский периодически переходил на русский, и в эти моменты чувствовал себя явно свободнее. У нас не запрещено говорить на двух языках, сказал украинский президент.

Владимир Путин отметил, что языковая проблема есть — почти 40 процентов на Украине считают русским родным, при этом все русские школы со следующего года переводят на украинский. Что-то еще Путин чуть ли не на пальцах разъяснял подошедшим к нему Макрону и Меркель, после чего канцлерин по-русски воскликнула: "Понимаю! "

Взаимопонимание есть. Это итог трудных переговоров, которые продолжались пять с половиной часов. Главное, что лидеры определили шаги, которые должны быть сделаны и четко отвели себе срок в четыре месяца. После чего "нормандская четверка" должна встретиться снова.

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