Олег Знарок: в игре с "Йокеритом" мы "проспали" первый период

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита" (2:3).

"Первый период мы "проспали", оказались не готовы. Потом игру выровняли, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – К сожалению, третий гол оказался переломным. Старались вытащить игру, создали моменты, но не смогли забить еще одну шайбу".

"Спартак" потерпел третье поражение в последних пяти играх и с 43 очками занимает шестое место в Западной конференции, а "Йокерит" в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе на два очка больше.