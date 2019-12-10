Из-за лопнувшей трубы 20 тысяч жителей Курска остались без воды и отопления

В Курске сегодня утром произошла авария на магистральном трубопроводе. В результате ЧП без отопления и горячей воды в Северо-западном микрорайоне остались 159 многоквартирных домов, в которых проживает более 20 тысяч человек. Также в зону отключения попали несколько социальных объектов: школа и три детских сада.

Причиной аварии стала течь ветхого участка тепловой сети (коррозия металла), рассказали "Интерфаксу" в ГУ МЧС по региону. Когда будет восстановлена подача тепла, пока не сообщается.