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10 декабря 201911:35

Гаттузо может заменить Анчелотти на посту тренера "Наполи"

EPA

Клуб итальянской Серии "А" "Наполи" может отправить в отставку главного тренера Карло Анчелотти, во главе с которым команда идет только на 7-м месте в чемпионате страны. На его место инсайдеры сватают экс-наставника "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Сообщается, что неаполитанцы уже согласовали контракт с 41-летним специалистом, который рассчитан на полтора сезона. Назначение Гаттузо возможно произойдет в самые ближайшие дни. Тренер ушел из "Милана" в конце прошлого сезона, отказавшись от неустойки после того, как "россонери" не попали в Лигу чемпионов.

Анчелотти возглавил "Наполи" полтора года назад и в прошлом сезоне привел команду ко второму месту в Серии "А". Но в нынешнем сезоне "аззурри" выглядят неважно и в чемпионате Италии, и в Лиге чемпионов, где пока клуб идет вторым в таблице группы вслед за английским "Ливерпулем".

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