Глава ФСБ сообщил о разоблачении 78 ячеек террористов с начала года

С начала года спецслужбы РФ обезвредили 78 ячеек международных террористов и пресекли все попытки терактов. Об этом сообщил во вторник глава ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета, передает РИА Новости.

По словам Бортникова, преступники готовили теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов, занимались вербовкой в террористические организации.

Бортников отметил, что в России в 2019 году заблокировано более 50 тысяч интернет-страниц, пропагандировавших терроризм.