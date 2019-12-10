Умер Юрий Лужков

Скончался бывший мэр Юрий Лужков. Ему было 83 года. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце.

Информацию о кончине Лужкова подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил свои соболезнования родным и близким.

"Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", — написал он в Twitter.

С 19​92 по 2010 год Юрий Михайлович занимал пост столичного градоначальника.