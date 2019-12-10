Боткинская больница станет одним из столичных центров онкопомощи

Боткинская больница скоро станет одним из шести столичных центров онкологической помощи. Лечение этих заболеваний — в числе приоритетных для московского здравоохранения. Правительство города внедряет в этой сфере новые стандарты. Так, время между постановкой диагноза и началом лечения должно составлять всего несколько дней. В чем будет уникальность онкоцентра в Боткинской?

Это новый корпус Боткинской больницы. В декабре здесь планируют открыть один из шести центров помощи онкобольным. Уникальность этого медучреждения в том, что оно станет единственным бесплатным в Москве, где будут принимать онкоофтальмологи.

Сейчас помощь такого профиля бесплатно оказывают лишь в федеральных медучреждениях. Проекты новых стандартов онкопомощи запустят и на базе городских клиник. Помимо Боткинской, в 40-й и 62-й больницах, в первом онкологическом центре, клинических больницах Плетнева и Логинова.

Главное отличие центров – доступность профильного лечения в одном месте. В Боткинской по полису ОМС принимать будут всех, кому требуется помощь офтальмологов.

"Мы располагаем замкнутым циклом. В Боткинской больнице присутствуют все способы лечения — и хирургический, и химиотерапевтический, и лучевые методы лечения", — рассказывает заместитель главного врача по онкологии ГКБ имени С. П. Боткина Дмитрий Греков.

От диагностики до начала лечения будет проходить всего несколько часов.

- Направо посмотрите. Налево. Прямо.

Глаза Александра Николаевича уже несколько лет под чутким контролем врача. Началось все с того, что он перестал видеть желтый и золотистый цвета. Обследование показало: у него меланома глаза. В 2012 году Александру сделали операцию, но на этом лечение не закончилось.

"Мне было выполнено около 15 операций, — рассказывает он. — Удачно все проходит, результаты операции за операцией все лучше и лучше, поэтому настроение очень оптимистическое".

Меланома глаза – заболевание редкое: 10 случаев на миллион. Чем раньше обнаружат болезнь, тем больше шансов сохранить глаз, говорят врачи.

"Заболевание было выявлено на достаточно раннем этапе, что позволило провести локальное лечение этой опухоли при помощи лазера. Опухоль прогревается до 60 градусов Цельсия, что позволяет ее разрушить, сохраняя остальные структуры глаза", — рассказал врач-офтальмоонколог ГКБ имени С. П. Боткина Антон Андрейченко.

С диагнозом "меланома глаза" пациентам требуется пожизненное лечение. В следующий раз на консультацию и осмотр Александр придет уже в новый корпус Боткинской.