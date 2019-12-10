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10 декабря 201914:57

Коллекцию Нижегородского музея пополнит скрипка Страдивари, изъятая на таможне

Коллекцию Нижегородского музея-заповедника пополнит скрипка Страдивари, конфискованная на таможне. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород". Торжественная церемония, посвященная этому важному для музея событию, пройдет 12 декабря.

Решение передать задержанную на таможне скрипку приняло Минкульт РФ и Управление Минкульта по ПФО. В бальном зале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Усадьба Рукавишниковых", где состоится акт передачи музыкального инструмента в дар музею, будут присутствовать руководитель окружного Минкульта Глеб Петухов, областной министр культуры Надежда Преподобная, гендиректор музея-заповедника Юрий Филиппов и специалисты из нижегородской консерватории.

Скрипка Страдивари изготовлена в Германии в конце XIX века. Оренбургские таможенники конфисковали ее у иностранцев, пытавшихся незаконно вывести за границу. Как рассказали сотрудники музея, музыкальный инструмент, несмотря на возраст, в хорошем состоянии и вскоре пополнит экспозицию.

Текст: ГТРК "Нижний Новгород"

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