Глава ДНР Денис Пушилин: Украина не готова думать о простых людях

"Мы с сожалением восприняли, что Украина отошла от тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне помощников лидеров "нормандской четверки". Это касается разведения войск по всей линии соприкосновения. Что было бы действительно существенным шагом к миру. Но Украина здесь проявила слабость. Она не готова думать о простых людях, которым очень тяжело в Донецке", — заявил глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы "60 минут" по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже.

Владимир Зеленский отказался выполнять главное требование России о начале прямых переговоров Киева с представителями так называемых самопровозглашенных республик. "Зеленский не готов разговаривать с нашим представителем контактной группы. Это хрупкая девушка, он боится даже ее", — отметил Денис Пушилин.



"Нам предстоит непростой этап, на котором нужно добиться, чтобы Украина выполнила свои обязательства. На предыдущих трех пилотных участках Украина практически три года затягивала процесс разведения сил и средств разными способами. Если руководствоваться, к каким схемам ухода от выполнения обязательств прибегает сейчас команда Зеленского, то это никак не отличается от команды Порошенко. Что и внушает определенный пессимизм", — заключил глава ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не представляет, как контролировать перемирие в Донбассе, сказав при этом, что прямые переговоры с Донецком и Луганском вести не будет. Свое заявление он сделал на итоговой пресс-конференции, которая состоялась после саммита "нормандской четверки".