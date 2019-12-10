Самарские зенитчики вооружатся "Триумфами"

Подразделения ПВО, расположенные в Самарской области, вооружатся на зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в 2020 году. Военные уточнили, что сначала местные зенитчики пройдут переподготовку, после чего проведут учебные пуски ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и только тогда поставят ЗРК на боевое дежурство, пишет агентство ТАСС.

Журналисты уточняют, что в период с 2018 по 2019 годы силы противовоздушной обороны Центрального военного округа уже получили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", радиолокационные станции "Небо" разных модификаций. На данный момент доля нового вооружения у зенитчиков ЦВО превысила 50%.

С-400 "Триумф" – современная российская зенитная ракетная система большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут. С-400 способен уничтожить любой летательный аппарат – от беспилотника, до боевого самолета.