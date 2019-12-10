Полсотни машин столкнулись на заснеженной трассе в США. Видео

Один из очевидцев снял на видео массовое ДТП, произошедшее в минувший понедельник, 9 декабря, на федеральном шоссе I-80 в штате Айова, расположенном на Среднем Западе США.

Водители не справились со сложными дорожными условиями, резко ухудшившимися из-за сильного снегопада.

Несколько автомобилистов столкнулись друг с другом, после чего к ним присоединились другие участники движения, ехавшие сзади. Как сообщают местные СМИ, участниками столкновения стали около пятидесяти транспортных средств.

Известно, что в результате инцидента один человек получил серьезные травмы.