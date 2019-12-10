Совет директоров футбольного "Спартака" подтвердил полномочия Тедеско

После завершения осенней части матчей чемпионата России по футболу, в концовке которой московский "Спартак" провел серию неудачных матчей, ходили слухи, что тренер "красно-белых" Доменико Тедеско может быть уволен. Но совет директоров клуба дал немцу время на "разгон".

Об этом сам главный тренер "Спартака" сообщил журналистам после того, как покинул зал заседания совета директоров "Спартака": "Все прошло хорошо и дружелюбно. Вам все расскажут. С Новым годом, ребята!"

Как уже сообщали Вести.Ru, "Спартак" ушел на зимний перерыв в премьер-лиге на 10-м месте, набрав после 19 матчей всего 22 очка. Тедеско сменил Олега Кононова по ходу осени и, видимо, не готов резко улучшить состояние команды. Поэтому руководители клуба дали ему возможность провести с командой зимний перерыв и выйти на вторую часть сезона.