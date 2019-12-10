"Слезы душили": Катя Лель - о первом концерте Николая Носкова после инсульта

Впервые после инсульта 63-летний Николай Носков выступил с сольным концертом, который символично был назвал "Живой". В нем также приняли участие многие российские артисты, которые пришли поддержать Николая. Среди них – Валерия, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Диана Арбенина, Наргиз и другие знаменитости.

Из-за состояния здоровья певец находился в кресле, но в какой-то момент решился подняться. Сделать ему это удалось с трудом, и Носков в какой-то момент даже пошатнулся, но устоял, а зрители поддержали его бурными овациями.

Катя Лель после этого концерта выложила фрагмент видео в своем "Инстаграме" и призналась, что во время выступления Николая ее "душили слезы", а эмоции были на пределе.

"Если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит ты и твой голос очень нужны человечеству!" – написала певица.

В 2017-м и 2018 годах Николай Носков был госпитализирован дважды. В 2017-м он перенес операцию по удалению тромба, а в 2018 году – инсульт.