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Умер Юрий Лужков 7 минут назад

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10 декабря 201917:13

Патриарх Кирилл отпоет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя

EPA

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который умер во вторник, 10 декабря. Поминальное богослужение состоится 12 декабря, в 11:00 по московскому времени, в храме Христа Спасителя.

Об этом рассказал "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл в своем соболезновании в связи со смертью Лужкова рассказал, что воссоздание храма Христа Спасителя занимает особое место среди заслуг экс-мэра столицы.


Юрий Лужков умер в 83 года. По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. Информацию о кончине бывшего мэра столицы подтвердил действующий мэр Сергей Собянин.

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