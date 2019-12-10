Патриарх Кирилл отпоет Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который умер во вторник, 10 декабря. Поминальное богослужение состоится 12 декабря, в 11:00 по московскому времени, в храме Христа Спасителя.

Об этом рассказал "Интерфаксу" глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Патриарх Кирилл в своем соболезновании в связи со смертью Лужкова рассказал, что воссоздание храма Христа Спасителя занимает особое место среди заслуг экс-мэра столицы.



Юрий Лужков умер в 83 года. По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. Информацию о кончине бывшего мэра столицы подтвердил действующий мэр Сергей Собянин.