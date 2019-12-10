Российский крейсер пересек экватор

Крейсер Северного флота России "Маршал Устинов", спасательный буксир СБ-406 и морской танкер "Вязьма" пересекли экватор и перешли из южного полушария в северное, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Экипажи кораблей провели учения по обороне от атаки с воздуха и отразили нападение условных катеров противника, а также пополнили запасы пресной воды и топлива.

Напомним, "Маршал Устинов" и его сопровождение вышли из порта Североморска, что в Мурманской области, 3 июля. Сначала корабельная группа СФ приняла участие в Главном военно-морском параде, который прошел в Санкт-Петербурге, потом отправилась на учения "Океанский щит-2019".

Далее моряки-североморцы посетили Алжир, Египет, Грецию, Турцию и Экваториальную Гвинею. В конце ноября они провели совместные с военными кораблями Китая и ЮАР маневры. В общей сложности "Маршал Устинов", "Вязьма" и СБ-406 уже преодолели свыше 28 тысяч морских миль, или около 52 тысяч километров.

"Маршал Устинов" – крейсер проекта 1164. Это крупные боевые корабли водоизмещением до 11 тысяч тонн и длиной свыше 184 метров. Основное вооружение – 16 противокорабельных ракет "Вулкан". Кроме того, крейсер защищает морская версия ЗРК С-300 – "Форт".

Главное назначение "Маршала Устинова" – удары по целым корабельным группам противника, а также защита своих судов от нападения с воздуха.