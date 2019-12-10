Google отметил 101-летие со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова

Компания Google во вторник, 10 декабря, разместила на свой стартовой странице поисковика изображение советского футболиста, хоккеиста и тренера Анатолия Владимировича Тарасова.

Так называемый дудл посвящен 101-летию со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР. На нем Тарасов изображен на фоне хоккеистов.

Напомним, под руководством Тарасова столичный ЦСКА 18 раз становился чемпионом страны. Со сборной СССР Анатолий Владимирович девять раз подряд выигрывал чемпионат мира и трижды брал золото Олимпийских игр.