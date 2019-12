Google отметил 101-летие со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова

Компания Google во вторник, 10 декабря, разместила на свой стартовой странице поисковика изображение советского футболиста, хоккеиста и тренера Анатолия Владимировича Тарасова.

Так называемый дудл посвящен 101-летию со дня рождения заслуженного мастера спорта СССР. На нем Тарасов изображен на фоне хоккеистов.

New Google Doodle has been released: "Anatoly Tarasov’s 101st Birthday" :)#google #doodle #designhttps://t.co/yhgoojJepD pic.twitter.com/mOnQV6DfaY