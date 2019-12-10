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10 декабря 201918:32

Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал на заседании Совета по правам человека, откликнувшись на идею со стороны участников совещания, об увольнении чиновников за грубость по отношению к согражданам.

По словам Путина, если государственный служащий "хамит, людей оскорбляет, ему там не место". Президент подчеркнул, что необходимо продумать законодательные и правоприменительные детали.

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