Лужковский стиль: чем вписал себя в историю столицы экс-мэр Москвы

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова по просьбе его родственников похоронят на Новодевичьем кладбище. А главными памятниками бурной лужковской эпохе станут многочисленные объекты, без которых сегодня нельзя представить столицу — подземные галереи Охотного ряда, небоскребы Делового центра, цветные башенки Измайловского кремля, гигантский Петр и множество других зданий, монументов и магистралей.

Традиционный субботний объезд мэром столичных объектов строительства. За 18 лет его градоначальства менялись улицы, дороги, здания. Но это было неизменным: суббота, характерная кепка, и главный мотив — москвичи ждут.

"И голову в руки ломать над тем, чтобы это все было быстро и обоснованно!" – пояснял Юрий Лужков.

Он мэром стал в 9-миллионной Москве, в которой было почти все по талонам. Все изменения в мегаполисе москвичи назовут лужковскими.

"Как-то он сказал: "А зачем я за это взялся?!" Настолько была сложная вся ситуация: пустые полки, грязные улицы, ничего не хватало, криминал!" – вспоминал заместитель Лужкова Владимир Ресин.

Какое место в Москве можно назвать началом "эпохи Юрия Михайловича"? Большинство скажет: демонтаж бассейна "Москва" и строительство Храма Христа Спасителя. Об этом сегодня напомнил и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, выразивший соболезнования. На храм тогда собирали народные деньги. Заложили его в начале 1995 года. И построили за год.

"Для меня это было очень интересным явлением: Юрий Михайлович еженедельно по субботам после футбольного матча, в котором он непременно участвовал, приезжал сюда на строительную площадку и проводил здесь совещание, — вспоминает отец Михаил. — И может быть то, что мэр сам лично еженедельно присутствовал на строительной площадке, это тоже как-то дало ускорение строительству Храму".

Довольно скоро московские пенсионеры, чтобы как-то выживать в самом дорогом городе, стали получать надбавку. Ее сразу назвали "лужковской". Каждый четвертый житель Москвы к середине 1990-х годов узнал, что пятиэтажная "хрущевка", в которой он живет, — это не навсегда. Мэр лично садился за рычаги экскаватора, которым сносили ветхое жилье.

"У нас определенно больше ста таких объектов, больше ста таких пятиэтажек, которые мы будем ломать!" – заверял москвичей Юрий Лужков.

То, что начали строить в 1990-е и "нулевые" — можно считать долго. Во-первых, дороги: Московская кольцевая — МКАД, и второй очередью — Третье Транспортное Кольцо. Затем переделка существующих трасс: например, Сущевки и Масловки. А также масштабное новое строительство: взять тот же Лефортовский тоннель. Это все — ТТК.

Празднование 850-летия Москвы — яркое событие времени. И почти каждое важное городское мероприятие происходило под звуки московского, "газмановского" марша, неофициального гимна Москвы.

- Москва, звонят колокола. Москва – златые купола.

"Он мне лично это сказал, когда он услышал эту песню, — рассказывает певец и композитор Олег Газманов. – Сказал: "Что же ты раньше ее не написал! Мы бы сделали ее гимном". Так и сказал. Даже неприятно говорить слово "был". Он был неординарный человек, у которого постоянно крутились в голове какие-то идеи".

От самой Пресни пошла прямая на Новую Ригу: над каналом в Серебряном Бору монтируют мост под названием Живописный.

Проект — Большая Ленинградка. О нем много спорили, но развести Волоколамское шоссе и Ленинградское в районе Сокола было необходимо. Лужков лично курировал строительство Парка Победы на Поклонной горе, реконструкцию Манежной площади возле Кремля. Многие скульптуры, поставленные в городе во времена Юрия Михайловича, навсегда связаны с его эпохой.

"Он был чудный достойный человек. Он любил Москву. И особенно он хорошо к москвичам относился. Мы очень близко были. И я очень переживаю. Вы задаете такой вопрос, что у меня в глазах слезы", — вспоминает своего ушедшего друга скульптор Зураб Церетели.

В историю вошли и строительство гостиницы "Москва" на месте прежней "Москвы", Дома музыки, реконструкция Большого Театра, Ленкома.

"Столько, сколько он помог театру, не только нашему, но и всем театрам Москвы, это было неоценимой помощью. Он строил театры, он помогал культуре, он помогал музеям. Он помогал театрам, которые могли процветать не только материальным изображением. Он помогал создавать новые культурные ценности в плане дворцов культуры, театров. И просто помогал актерам, режиссерам, искусству. Спасибо ему за это", — благодарит ушедшего Лужкова директор театра "Ленком" Марка Захарова Марк Варшавер.

И Царицыно, и Коломенское, и Кусково, и Петровский путевой дворец — это узнаваемые московские места. Это достопримечательности, которые когда-то были стройплощадками, куда каждую субботу приезжал с проверкой Юрий Михайлович Лужков.