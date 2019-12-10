Четырехлетние близняшки босиком добрались до людей после смертельной аварии

В американском штате Вашингтон четырехлетние близняшки самостоятельно выбрались из разбитой машины и босиком преодолели крутой подъем, чтобы выйти на дорогу. Малышек подобрала проезжавшая мимо водитель, к моменту прибытия медиков их отец был мертв, сообщает KING5 News.

Трагический инцидент произошел вечером 6 декабря на острове Уидби-Айленд. Полиция не называет точную причину аварии, предполагая, что 47-летнему Кори Симмонсу могло стать плохо за рулем или же он не справился с управлением. Как бы то ни было, его Nissan Sentra съехал с извилистой дороги, скатился почти на 30 метров по склону и врезался в несколько деревьев.

Кори, в отличие от его дочерей, не был пристегнут. Он ударился головой и потерял сознание. Аврора и Розалин долго пытались привести его в чувство, но безуспешно. Сестры самостоятельно отстегнули ремни, выбрались из кресел, а затем и из машины и босиком начали подъем по склону, туда, где был слышен гул автомобилей.

"Стоя на обочине, они только и говорили, что "Мой папа, мой папа!". Они перебороли страх темноты и сами забрались наверх", — рассказала представитель дорожного патруля штата Вашингтон.

Испачканных в крови девочек заметила проехжавшая мимо женщина, она усадила их салон, дала согреться, а сама вызвала на место медиков. Спасатели констатировали смерть отца близняшек, а самих их доставили в больницу. Впрочем, через несколько часов их отпустили домой — у одной был порез на руке, у другой синяк на голове. Сейчас их мучают ночные кошмары, они то и дело пытаются уйти из дома в поисках отца. Мама Авроры и Розалин собирает деньги на похороны и психологическую помощь девочкам.