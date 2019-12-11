В Праге приняли решение установить памятник власовцам, но не генералу Власову

Муниципальный совет района Прага-Ржепорые принял решение установить памятник власовцам. Заседание транслировали местные телеканалы, и оно было открытым для общественности.

В заседании приняли участие и те жители Праги, которые были против памятника, но их никто не слушал. Обвинения в сотрудничестве с СС и других военных преступлениях не были приняты во внимание.

Член муниципалитета Роберт Вашичек назвал установку памятника искажением истории Второй мировой войны и предложил организовать референдум. Это предложение было отклонено, сообщает ТАСС.

Инициатор установки памятника власовцам, староста Прага-Ржепорые Павел Новотный заявил, некоторые части РОА оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию и заслуживают памяти современников. В боях с немцами на улицах Праги погибли не менее 300 власовцев, по словам старосты. Он уточнил, что это будет памятник погибшим во время Пражского восстания власовцам, а не генералу Власову.