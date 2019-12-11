Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

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Сегодня мы рассказываем о четырехлетней Кристине Горбач из крымского поселка Нижнегорский.

У девочки тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Болезнь осложнилась опасной синегнойной инфекцией, разрушающей бронхи и легкие. При этом заболевании дыхательные пути забиваются густой слизью, а пораженные инфекцией бронхи не в силах выводить эту слизь. Справиться с инфекцией помогут регулярные ингаляции со стерильным раствором, а поддержать ослабленные бронхи и легкие и облегчить выведение мокроты – откашливатель, специальный прибор. Но для их приобретения требуются большие деньги, которых в семье Кристины нет.

Из письма Марины Горбач, мамы Кристины: "В двухнедельном возрасте у Кристины обнаружили тяжелое генетическое заболевание – муковисцидоз. Дополнительные обследования подтвердили диагноз. Дочке назначили интенсивное медикаментозное лечение, в том числе длительный прием антибиотиков и ингаляции, которые приходилось делать каждые два часа. В полтора года у Кристины впервые выявили синегнойную инфекцию, которая поражает и разрушает легкие, если с ней не бороться. Но очередной назначенный антибиотик вызвал у дочки тяжелейший бронхоспазм. Пришлось подбирать другой препарат, без тяжелых побочных эффектов, подходящий для маленького ребенка. Поначалу нам удалось справиться с инфекцией, но в этом году Кристина несколько раз тяжело болела бронхитами и еще подхватила кишечную инфекцию – сальмонеллез. Дочку буквально спасли, настолько тяжело протекала болезнь. Теперь нам предстоит долгий период восстановления. Кристина ослабела, она не в силах как следует откашливаться. Для очистки бронхов и легких врачи рекомендовали использовать специальный прибор – откашливатель и делать ингаляции с лечебными растворами. Но за счет госбюджета ни растворы, ни откашливатель не выдаются, а стоят они очень дорого. У нас нет таких денег. Прошу, помогите дочери дышать и жить!"

Для спасения Кристины Горбач не хватает 368 068 руб.

Главный внештатный пульмонолог Республики Крым Светлана Тришина: "У Кристины тяжелая форма муковисцидоза, осложненная хронической синегнойной инфекцией. От агрессивной инфекции страдают легкие и бронхи, которые не справляются с выведением густой слизи, забивающей дыхательные пути. Очистить бронхи и легкие девочке поможет использование специального прибора – откашливателя и регулярные ингаляции со стерильным раствором – препаратом гианеб. Это позволит предотвратить тяжелые осложнения и значительно улучшить качество жизни девочки".

Стоимость откашливателя и лекарств на год 736 135 руб.

368 067 руб. внес РНКБ банк (ПАО)

Не хватает 368 068 руб.

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