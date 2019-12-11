"Газпром нефть" приобщила жителей Ямала к спорту

Жители города Лабытнанги, что в Ямало-Ненецком округе, теперь могут заниматься спортом круглый год. Здесь открыли универсальный комплекс с площадками для тенниса, волейбола, мини-футбола и плавания. А ранее в городе заработала ледовая арена. В планах компании "Газпром нефть" построить несколько десятков таких объектов на Ямале.

Для жителей небольшого северного города открытие такого спорткомплекса – событие, которого ждали не один десяток лет. На 7 тысячах квадратных метров расположилось несколько спортивных залов, люди смогут заниматься в комфортных условиях аэробикой, теннисом, мини-футболом, волейболом, баскетболом.

Конечно же, в новом комплексе есть бассейн, такой долгожданный для лабытнангцев. Ведь еще недавно люди были вынуждены ездить в соседний город, чтобы поплавать. Теперь это в прошлом.

Бассейн "Полярного" сможет принять всех желающих. Его размеры внушительны – 25 метров в длину, 11 — в ширину. Рассчитан он и для людей с ограниченными возможностями здоровья: установлен специальный подъемник, опускающий в воду инвалидов-колясочников.

Для особенных людей здесь также есть специальные тренажеры, душевые, сауна и даже купель. Сам комплекс позволит проводить в городе не только региональные соревнования, но и всероссийские турниры.

"Возможность поиграть в теннис — здесь такая возможность тоже нам дана, — предвкушает удовольствие от игр Дарья Борисова. — И попробовать себя в этом тоже будет очень интересно".

"Здесь будут и другие возможности, чтобы заниматься нашим детям, нам заниматься. Безусловно, все жители города с большой радостью воспринимают данное событие", — поддерживает ее Игорь Воробьев.

"Полярный" – это не единственный спортивный объект, открытый в Лабытнанги. В сентябре 2019 года была запущена ледовая арена "Авангард", тоже построенная "Газпром нефтью" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Почти половину всего объема нефти компания добывает на Ямале, и поэтому ставит перед собой цель улучшить качество жизни северян.

"Понимаем, что есть определенный дефицит спортивных сооружений. Причем, сооружений комплексных. С одной стороны, нужны ледовые дворцы, с другой стороны, универсальные комплексы с бассейнами, с большими залами и так далее. Спортивную инфраструктуру мы развиваем, потому что сама жизнь требует ее развития", — поясняет член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Подобные комплексы уже открыты и в других ямальских городах – Ноябрьске, Муравленко и Тарко-Сале. Там, где это было действительно необходимо. Не все спортивные сооружения округа могут похвастаться достойными условиями. Такая проблема была и в Лабытнанги.

"В этих стенах будет другое качество жизни наших горожан. Здесь будет другое качество развития спортсменов, особенно маленьких. Дети пойдут не в неприспособленные помещения, как еще вчера было нормой на севере, а в полноценное, соответствующее высоким требованиям. Даже международным", — подчеркивает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ежегодно на Ямале планируют вводить в эксплуатацию по 10 спортивных сооружений. Только в 2020 году начнется строительство 20 новых объектов. В 2022 году планируется открытие "Ямал-Арены" – одного из самых больших центров в Западной Сибири. Это раскроет спортивный потенциал северян. И кто знает, быть может, в будущем мы еще не раз увидим ямальцев, поднимающихся на пьедесталы мировых первенств.