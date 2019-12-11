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11 декабря 201909:49

НХЛ. Панарин снова забил, но "Рейнджерс" опять проиграли

nhl.com/rangers

"Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел 12 поражение в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В заключительном матче игрового дня "рейнджеры" на выезде проиграли "Лос-Анджелес Кингз". Итоговый счет 1:3 в пользу "королей".

В составе "Рейнджерс" заброшенной шайбой отличился российский нападающий Артемий Панарин. Однако его шайба состоялась лишь за 30 секунд до финальной сирены при счете 2:0 в пользу хоккеистов из Калифорнии.

Впрочем, после того, как Панарин сократил отставание, "джерс" в попытках сравнять счет вместо вратаря выпустили шестого полевого игрока, за что и поплатились – спустя 15 секунд после гола россиянина они получили ответную шайбу в исполнении Адриана Кемпе.

Помимо него ранее в матче также в составе "Королей" забивали Дастин Браун и Тайлер Тоффоли.

Результаты "Рейнджерс" в текущем сезоне по-прежнему нестабильны: в предыдущих пяти встречах нью-йоркцы потерпели три поражения при двух победах. В их активе 33 очка и 12 место на Востоке. "Лос-Анджелес Кингз" же с 26 баллами замыкает таблицу Западной конференции.

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