"Не могу разбудить родителей": о смерти издателя с супругой бабушке сказал их сын

Пока остаются неизвестными причины смерти 29-летнего издателя "Тинькофф-журнала" ("Т-Ж") – 29-летнего Александра Рая и его гражданской жены. Их тела были обнаружены в московской квартире, где они проживали вместе с маленьким сыном.

Именно он сообщил бабушке, когда она позвонила, что не может "разбудить родителей", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Прибывшие на квартиру медики диагностировали смерть издателя и его супруги без признаков насилия.

Причины смерти будут установлены после вскрытия.

На странице "Т-Ж" в "Фейсбуке" сотрудники редакции пишут о том, что Александр Рай, который пять лет назад создал журнал и превратил его из маленького блога банка в солидное издание, был талантливым руководителем.

"Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра", — говорится в сообщении редакции.