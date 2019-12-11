Опоздавший на работу врач пойдет под суд из-за смерти ребенка

Врач одной из владимирских больниц предстанет перед судом после того, как из-за его опоздания на работу умер ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Сергея Манухина, исполняющего обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации горбольницы номер 2, обвинили в халатности, которая повлекла смерть малолетнего (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2013 года в медицинское учреждение доставили двухлетнего мальчика с острой респираторной вирусной инфекциии. Ребенку потребовалось реанимационное мероприятие, чтобы восстановить проходимость верхних дыхательных путей.

"Манухин в этот день не явился на рабочее место вовремя и не обеспечил себе замену. В результате ребенку не были проведены необходимые реанимационные мероприятия, и он скончался от острой дыхательной недостаточности", – сообщили в СК.

В данный момент расследование данного дела завершено, как и расследование еще одного дела, связанного со смертью ребенка после посещения врача. Речь идет о происшествии в Наро-Фоминской стоматологической поликлинике. В августе 2016 года врач Лидия Попова, не проконсультировавшись с хирургом, некачественно обработала канал зуба ребенка. Из-за этого в канал попала инфекция, вследствие чего через неделю после визита к врачу малолетняя девочка умерла.

Поповой инкриминируется причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

"По двум уголовным делам собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем они направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – сообщили в СК РФ.