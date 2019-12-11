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11 декабря 201913:52

Не оправдал надежд: Прохор Шаляпин признался в разрыве с Цымбалюк-Романовской

Еще недавно бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.и Прохор Шаляпин в многочисленных ток-шоу рассказывали о своих чувствах, намерении создать семью и родить ребенка.


Правда, почти в начале отношений Виталина потеряла кольцо, подаренное ей женихом, а в одной из программ "Андрей Малахов Прямой эфир" психолог предрекла, что Прохор "еще обломает о Виталину зубки".

То ли сказались наблюдения эксперта и нехорошая примета, то ли характер Виталины и Прохора, но в интервью "Комсомолке" певец признался в окончательном разрыве с Цымбалюк-Романовской.

Он объяснил это накопившимися обидами и недопониманием, особенно в последнее время.

Прохор поблагодарил Виталину за интересное общение и полезный опыт и пожелал найти мужчину, который сделает ее счастливой.

Он же чувствует, что "не в силах оправдать надежды Виталины". Кроме того, Шаляпин сослался на предыдущий печальный опыт в отношениях с женщинами, из-за которых он и хочет, и боится семьи.

Не желая подавать Виталине бесплодные надежды, Прохор "с горечью" признался, что их "сложные и неординарные отношения" подошли к концу.

Между тем, как стало известно прессе, недавно бывшая девушка Прохора Татьяна Гудзева родила ему сына Фёдора.

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